Песков: сроки послания президента к парламенту пока не определены

Москва, 8 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что 23 февраля президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к парламенту.

По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, сроки обращения Владимира Путина с посланием к парламенту пока не определены.

Послание президента — это ежегодное обращение Владимира Путина к парламенту, программный политико-правовой документ, в котором отражено видение главы государства стратегических направлений развития России в ближайшей перспективе.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, президент РФ Владимир Путин может встретиться с руководителями фракций нижней палаты Госдумы 18 февраля.