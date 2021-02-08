Сошедшая лавина завалила автодорогу на Колыме

Магадан, 8 февраля. Снежная лавина обрушилась на проезжую часть в Магаданской области. Рабочим пришлось расчищать дорогу.

Лавина сошла в районе перевала Капрановский на Колыме на трассе Герба — Омсукчан. Снег завалил 200 метров автодороги. Прибывшие рабочие оперативно расчистили проезд. Уборку снега проводил ООО «Карат», сообщило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Недавно лыжник-экстремал из Подмосковья погиб из-за схода лавины в Кабардино-Балкарии. Он сошел с трассы в запрещенную зону и спровоцировал сход снега с горы Чегет. Спасатели обнаружили лыжника без признаков жизни, сообщало РИАМО.