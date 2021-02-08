Супруг Аниты Цой раскрыл секреты мужского воспитания сына

Москва, 8 февраля. Муж певицы Аниты Цой Сергей рассказал, какие методы он использовал при воспитании сына. Исполнительница даже обижалась на него из-за некоторых ситуаций.

Секреты мужского воспитания Цой раскрыл в программе «Судьба человека». Сергей вплотную занялся этим вопросом, когда наследнику было десять лет.

«Я его брал с собой на работу, на переговоры. Мы ездили вдвоем в отпуск. Анита, конечно, обижалась. Мальчику было нужно мужское воспитание. По-дружески, по-товарищески», — поделился супруг исполнительницы.

По словам Сергея, методы воспитания в итоге не отразились на его отношениях с женой. Сейчас сыну супругов уже 28 лет, и он учится в Лондоне. В школе наследнику певицы очень нравилась математика, что сильно удивляло его отца. Сергей отметил, что каждый член их семьи представляет личность.

Муж Аниты Цой также рассказал о появлении наследника на свет. Когда певица рожала, ее супруг находился в бане с друзьями. Сергей постоянно звонил в роддом, чтобы узнать, не появился ли ребенок. Когда мальчик наконец родился, счастливый отец побежал в роддом и разбросал под окном охапку ромашек, чтобы порадовать жену.

Анита Цой признавалась, что вышла замуж не по любви. Жениха певице выбрали по корейской традиции, причем сначала будущий муж ей совсем не понравился.