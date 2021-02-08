Вакцинация стала одной из причин роста нефтяных котировок

Москва, 8 февраля. Начало вакцинации населения благоприятно повлиял на цену нефти. О новых трендах в отрасли рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Конъюнктура мирового рынка энергоресурсов оказалась благоприятной для нефтяных компаний по всему миру. Стоимость барреля нефти вошла в состояние длительного ралли, так как инвесторы ожидают скорого повышения спроса. Вероятно, сроки восстановления индустрии определяются темпами вакцинации населения.

Вакцинация населения позволяет говорить о скором возобновлении международных авиаперелетов, что гарантированно повысит спрос. Об этом Митрахович рассказал в беседе с RT. Новости генерируют позитивный фон, который крайне благоприятен для энергетиков.

Последние торги на международных биржах продемонстрировали высокий интерес брокеров к энергоресурсам. Мартовские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent преодолели психологическую отметку в 60 долларов за баррель.