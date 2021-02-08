Названа продолжительность «жизни» COVID-19 при комнатной температуре

Москва, 8 февраля. Коронавирус при комнатной температуре может оставаться жизнеспособным до трех суток, а в жидкой среде — до семи суток, сообщили в Минздраве РФ.

При температуре в +4 градуса стабильность вируса сохраняется более двух недель. Если температура воздуха повысится до +37 градусов, то в течение суток произойдет инактивация COVID-19. При 56 градусах это время сокращается до 45 минут, а при 70 градусах – до пяти минут.

«Вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению дозой не менее 25 мДж/см2 и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно последним данным, в России за сутки выявлено 15 916 новых случаев коронавируса. Заболевание зафиксировали во всех регионах страны. Полностью избавиться от недуга удалось еще 15 881 человеку.

Россиян также предупредили о возможном возвращении гриппа после пандемии. По словам специалистов, случаи заболевания гриппом в России могли пропасть в результате его «конфликта» с коронавирусной инфекцией.