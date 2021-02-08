Несколько тонн снега рухнуло на пенсионерку в Кузбассе

Кемерово, 8 февраля. Пожилую женщину доставили в больницу после того, как на нее обрушилось несколько тонн снега с крыши ДК «Распадский». Об инциденте в соцсетях рассказал зять пострадавшей.

По его словам, пенсионерка гуляла с внуками в центре Междуреченска, когда с задней части здания рухнул снег. Девочки пяти и шести лет не пострадали, их отбросило в сторону, однако бабушка получила тяжелые травмы: ее накрыло снежной массой, передает «Сибдепо» со ссылкой на слова мужчины.

«Травмы очень серьезные: перелом плеча, открытый перелом ноги, перелом нескольких позвонков, травма грудины и травма легких — ей ребра и грудь сдавило», — рассказал зять женщины.

Расследованием инцидента в Кузбассе занялись правоохранительные органы. В настоящий момент полицейские разыскивают возможных свидетелей происшествия. На связь с семьей пенсионерки вышло также руководство ДК, предложившее встретиться и поддерживать контакты.

Правоохранители начали проверку после гибели ребенка в сугробе под Калугой, сообщало Федеральное агентство новостей. Инцидент произошел, когда девочка играла с другими детьми.