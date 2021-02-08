Соловейчик напомнил про «прогитлеровскую политику» Бандеры на Украине в годы войны

Прогитлеровская политика Степана Бандеры на Украине дала свои плоды спустя десятилетия, породив нынешнюю идеологию киевской власти. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник осудил слова федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера о газопроводе «Северный поток — 2» и Великой Отечественной войне. В своей речи немецкий лидер заявил, что энергетические отношения — это «чуть ли не последний мост между Россией и Европой», и вспомнил, что 22 июня исполняется 80 лет с немецкого нападения на Советский Союз. Слова главы ФРГ серьезно возмутили Мельника. Он обвинил его в потакании «навязываемому российской пропагандой нарративу» о том, что Германия якобы должна нести историческую ответственность и искупить свою вину за бесчеловечные преступления нацистской оккупации только перед Россией.

«Что же, прежде всего надо отметить, что Мельник просто отстаивает государственную идеологию современной украинской власти, — сказал Соловейчик. — Что она из себя представляет? Это крайне правый (чуть ли не фашистский) буржуазный национализм. Элиты Украины заявляют, что являются прямыми политическими наследниками Бандеры и Шухевича — по их мысли, это настоящие «национальные герои», однако мы все прекрасно помним, чем занимались эти люди в июне 1941 года!»

Политолог рассказал, как бандеровцы устроили еврейский погром во Львове сразу, как только оттуда ушли части Красной армии, как истребили там польскую интеллигенцию и как расправлялись с собственными украинскими коммунистами.

«И так было не только в 1941 году и не только во Львове! — заявил собеседник ФАН. — До самого изгнания нацистов с Украины Бандера и Шухевич совместно с ними проводили на ее территории свою прогитлеровскую политику. Это очевидный факт, который не может отрицать никто. И если нынешнее Украинское государство считает себя идейным наследником палачей, душегубов и пособников фашизма, то очевидно, что те, кто находится у него на службе, как Мельник, будут проповедовать именно эту политическую линию».

Что же касается фактов, высказанных послом Украины в ФРГ, то они, по мнению эксперта, «мягко говоря, не соответствуют действительности».