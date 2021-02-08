Американец рассказал правду о своей бурной жизни в России

Москва, 8 февраля. Американец Луис Маринелли живет в России и делится своими впечатлениями. Его не перестает удивлять такое теплое отношение граждан к иностранцам в столь холодной стране.

Маринелли живет в России уже несколько лет и пишет для It’s My City колонки, посвященные своим историям, и рассказывает о впечатлениях. Так американец написал, что на его родине Россия имеет репутацию холодной и скрытной страны. И речь здесь не столько о климате, сколько о жителях, объяснил Маринелли.

«После семи лет жизни здесь я понимаю, почему люди тут бывают такими холодными: жизнь в России бывает сложной. <...> Но все-таки я горжусь тем, что за семь лет успел изучить эту страну изнутри. Благодаря этому я знаю, что российское общество не относится к иностранцам холодно, как раз наоборот», — поделился американец.

Проявление тепла не всегда является грандиозным жестом. Чаще это мелочь, но как раз такая, которая больше всего повлияет на создание общего впечатления. Маринелли вспомнил, как впервые приехал в Россию и познакомился с официанткой из своего общежития. Затем девушка познакомила его с матерью, которому ничего не говорила про нового друга. При этом мама с радостью приняла, накормила и предлагала подарки, подчеркнул американец.

Был случай на Урале. Маринелли рассказал, как однажды сильно порезал палец и не знал, что скорую можно вызвать бесплатно. Тогда он пошел в аптеку, где работала продавщица и купил бинт.

«Но ее проявление русской теплоты я ощутил после покупки, как только она поняла, что с одной рукой я не справлюсь. Она заставила всех своих соотечественников, стоящих в очереди, ждать, пока она промывала и забинтовывала мне рану», — восхитился американец.

Случай с обращением в полицию также поразил иностранца. Он преподавал английский язык в Казани и сдал телефон в ремонт, но ему не захотели отдавать предмет. Тогда Маринелли обратился в полицию. Сотрудница органов помогла составить заявление, а затем они вместе поехали в ремонтную мастерскую. Вскоре она вышла с телефоном в руках.

«Эта женщина-офицер уделила мне время, позаботилась обо мне, для меня она была настоящая героиня», — подчеркнул иностранец.

В заключении он написал, что Россия — гостеприимная страна в которой создан высокий стандарт в отношении иностранных граждан. И это похвально.

До этого туристы рассказали о впечатлениях, оставленных путешествиями по России. Каждый пятый был в восторге от природной красоты страны.