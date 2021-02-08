Переброска Россией ударных вертолетов Ка-52 в Ростов встревожила Киев

Москва, 8 февраля. Переброска российских вертолетов Ка-52 в Ростовскую область вызвала бурную реакцию у украинских властей. Киев встревожила активность российской армии на собственной границе.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области приступили к облету новой техники. Оказалось, что эти маневры вызвали сильную обеспокоенность у властей Украины.

Ряд украинских СМИ голословно обвинил Россию в подготовке к военному вторжению на украинские территории. Москва якобы перебрасывает тяжелую технику и ударные вертолеты ближе к границе, чтобы начать полномасштабную войсковую операцию.

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что «Аллигаторы» действительно были переданы одному из полков авиации ЮВО. Они были привезены в регион в разобранном виде, а затем приведены в боеготовность. При этом ни одно упомянутое украинской прессой утверждение не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее военные эксперты заявили, что разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является воплощением лучших технических решений и современных технологий. Отмечается, что недавно эти боевые машины впервые испытали модернизированную управляемую ракету «Вихрь-1», пишет RT.