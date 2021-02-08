Анонимы сообщили о «минировании» школ Красноярска

Красноярск, 8 февраля. Неизвестные сообщили о «минировании» нескольких школ в Красноярске. Учеников срочно эвакуировали для проведения проверки.

Утренние занятия в школах Красноярска были отменены после того, как анонимы разослали на электронные адреса ряда учреждений письма с угрозами теракта. Правоохранители обследовали территории школ и не обнаружили взрывных устройств.

Заявления о минировании оказались ложными. Антитеррористическая комиссия Красноярского края устанавливает личности звонивших. Расследование продолжается.

Кроме того, анонимы сообщили о «минировании» школ Москвы и области. Полицейские обыскали образовательные учреждения и не обнаружили взрывоопасных предметов, сообщал ФАН.