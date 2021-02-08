Родные певца Евгения Осина забросили могилу музыканта

Москва, 8 февраля. Могила певца Евгения Осина, скончавшегося более двух лет назад, находится в ужасном состоянии, рассказала последняя возлюбленная музыканта Елена Скорнякова.

Родные исполнителя так и не поставили памятник на его могиле. Сейчас на участке, где покоится Осин, можно увидеть деревянный крест с фотографией, которую второпях приклеили скотчем, а также ограду с облупившейся краской.

«Родственники не могли поставить памятник. Даже его фотография стояла просто на земле целый год. У них дома, коттеджи, авторские права. Даже рамку не могли прикрутить», — пристыдила семью певца Скорнякова в программе «Звезды сошлись».

Женщина возмущена, что ее относят к любовницам, хотя она таковой себя не считает. Более того, Скорнякова утверждает, что вторая жена Осина Наталья изменяла музыканту. По словам последней возлюбленной певца, при жизни он не был нужен родственникам, и она не может с ними нормально общаться.

Вторая супруга Осина при этом заверила, что памятник на его могиле обязательно установят. Наталья заявила, что родным певца не нужна помощь в данном вопросе.

«Мы сами все сделаем. Что вам этот памятник не дает покоя? Все сделаем все в лучшем виде», — возмутилась она.

Евгений Осин скончался в ноябре 2018 года на 55-м году жизни. Певец до последних дней боролся с алкогольной зависимостью. Во вторую годовщину смерти артиста певец Алексей Глызин растрогал подписчиков архивным снимком с Осиным.