Невестка вдовы Караченцова запретила ей видеться с внуком

Москва, 8 февраля. Вдова актера Николая Караченцова, артистка Людмила Поргина пожаловалась, что не может видеться с внуком. Общаться с молодым человеком ей запретила невестка Ирина.

Актриса оказалась в разлуке с внуком, родившимся в 2002 году, из-за его болезни. Оказывается, он подхватил коронавирус, из-за чего у парня сильно поднялась температура. Ирина ухаживала за сыном, а остальных детей отправила ко второй бабушке. Поргина вместе со своим наследником от Караченцова изолировалась на даче.

«Я хотела навестить внука, но мне Ира категорически запретила с ним общаться. Я его месяц не видела. А так хотела его обнять!» — поплакалась 72-летняя актриса.

Сама Поргина тоже едва не заболела COVID-19. Она была на похоронах знакомого, который скончался от последствий коронавируса, и после этого у нее поднялась температура. Через три дня самочувствие актрисы пришло в норму. Вдова Караченцова считает, что это было просто ОРЗ, так как тест на коронавирус дал отрицательный результат, пишет «Собеседник».

Людмила Поргина признавалась, что даже после смерти мужа продолжает «разговаривать» с ним. Актриса «общается» с покойным Караченцовым, глядя на его портрет.