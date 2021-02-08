Власти Украины планируют отменить штампы о прописке в паспорте

Киев, 8 февраля. Власти Украины планируют прекратить ставить штампы о прописке в паспортах граждан, сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, регистрацию проживания хотят сделать декларативной, через введение адреса на смартфоне. На сегодняшний день более миллиона украинцев не имеют прописки даже в паспорте, а каждый третий проживает не по месту регистрации.

«Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу», — объяснил Федоров.

После запуска данной услуги украинские чиновники не смогут требовать штамп о прописке. Запись о том, где проживает конкретный человек, будет внесена в соответствующий реестр.

ФАН ранее писал о новом украинском законопроекте, который лишает граждан страны с российскими паспортами права голоса. По мнению поселившегося в Крыму участника одесского «антимайдана», таким образом власти оставляют своим гражданам все меньше возможности сохранять нейтралитет в гражданском конфликте.

Как сообщает «Ридус», украинская армия в воскресенье провела учения у границы с Крымом. Учения по выявлению диверсионно-разведывательных групп условного противника прошли в Херсонской области.