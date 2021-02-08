«Высший пилотаж пропаганды»: Захарова оценила заявление МИД Испании о Каталонии

Москва, 8 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала реакцию МИД Испании на ситуацию с политиками в Каталонии.

Слова министра Аранчи Гонсалес Лая по поводу заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о ситуации с каталонскими сепаратистами являются высшим пилотажем пропаганды Запада, написала Захарова в Facebook.

«Передовые технологии западной пропаганды - высший пилотаж!» — сказала официальный представитель российского министерства.

Комментируя слова Лаврова, Аранча Гонсалес заявила, что в Испании нет политических заключенных, но есть заключенные политики.

Ранее Захарова объяснила причину высылки из России трех иностранных дипломатов, сообщает НСН. По ее словам, Запад вынудил Москву принять данные меры.