Зеленский назвал позитивным наличие у РФ собственной вакцины против COVID-19

Киев, 8 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский назвал позитивным наличие у Российской Федерации собственной вакцины против коронавирусной инфекции.

Ранее политолог Денис Батурин заявил, что украинцы могут массово отправиться на территорию Крымского полуострова, чтобы получить российскую прививку от коронавируса.

Помимо этого, украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» после блокировки Зеленским телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne объявила о начале процесса импичмента главе государства.