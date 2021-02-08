Заблокированный Украиной Северо-Крымский канал еще долго не увидит воду

Киев, 8 февраля. Поставки днепровской воды на территорию Крыма возобновятся только после выхода полуострова из состава Российской Федерации, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он ответил на вопрос журналиста, насколько жесткая позиция Киева в вопросе водоснабжения Крымского полуострова.

«Абсолютно! Абсолютно жесткие. Будет деоккупация — будет вода», — заявил Кулеба.

Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей региона в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после того, как Крым воссоединился с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения полуострова решался с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год крайне сильно обмелели в связи с малым количеством осадков.

Ранее заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского Илья Николенко заявил, что, согласно открытиям Американской ассоциации водных проблем, сохранение запасов воды в Крыму напрямую связано с количеством лесов и парков.