Премьер-министр ЦАР выразил соболезнования в связи с кончиной посла республики в ДРК

Банги, 8 февраля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада выразил соболезнования семье посла Центральноафриканской Республики в Конго Мари-Шарлотт Фаянга, умершей во Франции.

«Центральноафриканская республика теряет одного из своих детей. От имени президента Фостен-Арканжа Туадера выражаю соболезнования ее семье», — написал глава правительства в Facebook-аккаунте.

Мари-Шарлотт Фаянга скончалась 6 февраля 2021 года во французском городе Ла-Рошель на западе Франции. Причина смерти не уточняется.

Ранее Фирмен Нгребада сообщил об освобождении города Боссемптеле, расположенного на северо-западе страны, от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).