Роман Бабаян: «Жители Донбасса действительно хотят в Россию»

Киев, 8 февраля. Подводя итоги форума «Русский Донбасс», главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян поделился опытом общения с жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Журналист отметил, что в последние годы «эксперты» украинских СМИ пытаются навязать идею того, что жители Донбасса пересмотрели отношение к России, когда та от них якобы отвернулась.

«Без исключения, все, с кем мы разговаривали, говорят, что единственный выход из сложившейся ситуации — это включение Донбасса в состав Российской Федерации. Это совершенно потрясающая история. Я говорил с одной женщиной, она сказала мне: «А мы уже в России, какая разница, какой там паспорт», — восхищается Бабаян.

В Донецке 28-29 января 2021 года состоялся форум «Русский Донбасс», по итогам которого была принята одноименная доктрина. Она подразумевает постепенную интеграцию территорий юго-востока Украины в состав Российской Федерации.

Помимо Романа Бабаяна, форум также посетили ряд представителей российских и украинских СМИ, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и сами лидеры ЛДНР – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.