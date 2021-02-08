США хотят усилить свое влияние на энергосистемы стран-партнеров

Москва, 8 февраля. Власти США намерены запустить новую программу поддержки стран-партнеров. За счет модернизации национальных энергосистем Вашингтон рассчитывает усилить позиции своего бизнеса.

Проект американских властей предполагает активное инвестирование средств в иностранные энергетические системы. Деньги на модернизацию могут получить несколько стран — среди них Азербайджан, Украина, Молдавия, Грузи и Армения. Особое внимание Вашингтон хочет уделить дорогостоящим проектам со значительными капиталовложениями. Об этом сообщает RT.

Примечательно, что Вашингтон намерен помогать странам, которые сегодня в значительной мере зависимы от поставок энергоресурсов из России. При этом не скрывается тот факт, что инвестиции должны укрепить позиции американского бизнеса на внешних рынках. В качестве основной задачи США называют обеспечение безопасности стран в случае «политического вмешательства».

Геополитические мотивы американских властей прослеживаются в недавнем расширении санкционной политики против «Северного потока — 2». Вашингтон стремится помешать реализации проекта, который выгоден Европе. Несмотря на давление, Германия настаивает на необходимости достроить газопровод, отмечая важность энергетического сотрудничества с РФ, передает «ФедералПресс».