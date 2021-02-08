Юнармеец из Вологды получил подарок от Владимира Путина

Вологодская область, 8 февраля. Девятиклассник из города Сокола Вологодской области Денис Чевачин получил портрет с автографом президента России Владимира Путина. Фотография главы государства пополнила личную коллекцию изображений знаменитых людей РФ юнармейца.

Идея написать президенту России пришла молодому человеку после встречи с российской лыжницей, двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и уроженкой Вологды Юлией Чекалевой. На встречу Денис Чевачин взял с собой фотографию лыжницы и попросил расписаться на ней.

Это и послужило поводом собрать целую коллекцию с портретами знаменитых людей России. Как признался Денис, после этого он решил, что его собрание не будет полным без портрета президента РФ.

«Я подумал, почему бы не написать главе государства? Зашел на сайт администрации президента, там была возможность отправить электронное письмо. Сначала я рассказал о своей жизни и своих увлечениях, а в конце попросил фотографию с автографом», — поделился юнармеец.

Спустя два месяца просьбу Дениса исполнили. По словам молодого человека, он не ожидал, что президент так быстро отреагирует на его письмо. Портрет с автографом ему вручил в городской администрации местный глава Юрий Васин.

После этой истории Денис Чевачин стал знаменитостью в своем родном городе. Многие, увидев его на улице, не упускают возможности подойти и поздороваться с юношей. А некоторые, как признается Денис, по-доброму шутят и спрашивают: «Ну как тебе живется с портретом Владимира Владимировича?» По мнению начальника Главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного, такие юноши, как Денис Чевачин, являются гордостью движения.

«Знаю, что Денис очень активный, ответственный и творческий человек. К тому же он занимается пожарно-прикладным спортом, что тоже говорит о его целеустремленности и волевых качествах. И я очень рад, что в нашем движении есть такие разносторонние ребята, которые умело совмещают учебу со своими увлечениями», — поделился начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Денис Чевачин играет на гитаре, окончил музыкальную школу. Он занимается пожарно-спасательным спортом, имеет второй разряд. Недавно юнармеец сдал на серебряный значок нормативы ГТО. Денис является заместителем командира юнармейского отряда. В будущем мечтает стать военным или спасателем.

Что касается его коллекции, то не так давно она пополнилась фотографией начальника Главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного. В ближайших планах получить портреты с подписью от Владимира Жириновского и рэпера Басты.