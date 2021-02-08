Роман Костомаров назвал причину развода с Лаутовой

Москва, 8 февраля. Фигурист Роман Костомаров не смог сохранить отношения с первой супругой Юлией Лаутовой. После трех лет брака пара распалась, и Костомаров объяснил причину разрыва.

Отношения между Юлией и Романом складывались непросто: первое время влюбленные довольствовались редкими встречами и звонками. Однако роман набирал обороты, и дело кончилось свадьбой, но построить гармоничные отношения супругам не удалось, в том числе из-за разных жизненных приоритетов.

Девушка оставила спортивную карьеру и хотела посвятить себя семье, а Роман мечтал об олимпийском золоте. Спортсмен не уделял жене достаточного количества внимания, но также были и другие причины для разлада.

«Ей хотелось развлекаться. Наверное, поэтому Юля периодически улетала в Москву. Говорила, что летит проведать бабушку и по родителям соскучилась, а на самом деле просто тусовалась. Я об этом узнал через несколько месяцев. Так что у меня были к ней свои претензии, у нее — свои», — вспоминает Костомаров.

Фигурист на фоне трещавшего по швам брака с Юлией Лаутовой сблизился с Оксаной Домниной. Спортсмен стал осознавать, что Оксана, с которой он мог говорить о чем угодно, была ему намного ближе и дороже.

Брак с Лаутовой окончательно распался, и спортсмен сошелся с Домниной. Долгое время у пары были неофициальные отношения.