СМИ США признали победное шествие российской вакцины по миру. Колонка Владимира Тулина

Bloomberg — один из двух американских ведущих поставщиков информации для профессиональных участников финансовых рынков — признал успехи России в борьбе с коронавирусом, опубликовав статью c громким названием Putin’s Once-Scorned Vaccine Now Favorite in Pandemic Fight («Вакцина Путина, которую когда-то презирали, теперь фаворит в борьбе с пандемией»).

Эта статья — редчайший случай, когда западное СМИ сообщает правдивую и позитивную информацию о нашей стране:

«В августе президент России Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19. Поскольку он сделал это до окончания клинических испытаний вакцины, его заявление было встречено скептически экспертами по всему миру. Теперь же он вполне может получить существенные дипломатические дивиденды, поскольку Россия наслаждается, вероятно, своим самым серьезным научным прорывом со времен Советского Союза. Страны выстраиваются в очередь за вакциной «Спутник V». Как минимум 20 стран уже разрешили применение российской вакцины, включая Венгрию, которая входит в состав Евросоюза. Некоторые другие крупные рынки, такие как Индия и Бразилия, близки к тому, чтобы тоже разрешить ее применение. Теперь Россия нацеливается на заветный рынок Евросоюза, где начало кампании по вакцинации населения было сорвано из-за нехватки вакцин».

Американский Bloomberg скромно умалчивает, что за срыв вакцинации населения ЕС несет ответственность компания из США Pfizer, которая не выполнила свои обязательства, отдав вакцины своим соотечественникам. По этому поводу немецкий политолог Гюнтер Кранц заявил:

«После того, как США не защитили Европу от COVID-19, очень трудно стало верить в их защиту от русских, про которую они все время говорят и за которую в последнее время требовали все больше денег».

Далее в статье описывается значение российской вакцины для населения планеты:

«В глобальной битве против пандемии, которая менее чем за год унесла жизни около 2,3 миллиона человек, гонка за вакцинами приобрела геополитическое значение, поскольку правительства стремятся как можно быстрее справиться с тем социальным и экономическим ущербом, который стал следствием локдаунов, призванных сдержать распространение вируса. Это дает России преимущество, поскольку она является одной из немногих стран, где ученым удалось создать эффективную вакцину. Решение назвать вакцину «Спутником V» — в честь первого в истории спутника, запуск которого в 1957 году позволил Советскому Союзу одержать триумф над Соединенными Штатами в начинающейся космической гонке, — стало свидетельством того, насколько большое значение Москва придает этому достижению».

Интересно, что автор статьи Генри Мейер вынужден признать и рост авторитета России в мире благодаря этой вакцине:

«Как сказала Оксана Антоненко, директор консалтинговой компании Control Risks, успех «Спутника V» не изменит враждебного отношения западных правительств к Путину, однако он может усилить геополитическое влияние России в таких регионах, как Латинская Америка. «Благодаря своей вакцине она доказала, что способна создать нечто новое, в чем нуждается весь мир», — сказала она. Ограниченность объемов производства стала главной проблемой, с которой столкнулись все производители теперь, когда глобальный спрос намного превышает предложение. Россия, пообещавшая бесплатно вакцинировать 146 миллионов своих граждан, начала производство «Спутника V» в прошлом году, и в настоящее время эта вакцина выпускается в нескольких других странах, включая Индию, Южную Корею и Бразилию. На этой неделе стало известно, что близкий соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписал соглашение на производство «Спутника V» в Турции, хотя эта страна уже заключила сделки на покупку 50 миллионов доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech и 4,5 миллиона доз вакцины компаний Pfizer/BioNTech. 25 января, то есть спустя день после сообщения о том, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился COVID-19, он поблагодарил «по-настоящему заботливого» Путина, который пообещал отправить Мексике 24 миллиона доз «Спутника V» в течение двух ближайших месяцев. Спустя три дня президент Боливии Луис Арсе лично встретил партию российской вакцины в аэропорту Ла-Пас. Латинская Америка оказалась благодатной территорией. Аргентина уже начала массовую вакцинацию населения, получив более полумиллиона доз «Спутника V» к январю. Ее примеру последовали Никарагуа, Парагвай и Венесуэла. В Бразилии, самом крупном рынке этого региона, 3 февраля было объявлено о решении упростить процедуру регистрации вакцины, не дожидаясь окончания клинических испытаний третьей фазы».

Далее в статье описывается восторженное отношение к вакцине и в целом ряде стран Африки и Азии. Описано и превосходство российской вакцины над аналогичными американскими и западноевропейскими разработками:

«В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech, «Спутник V» можно хранить в обычном медицинском холодильнике, что облегчает процесс транспортировки и распределения российской вакцины в более бедных и более жарких странах. Учитывая, что стоимость курса, состоящего из двух доз, составляет примерно 20 долларов, российская вакцина оказалась дешевле большинства западных альтернатив. Хотя она стоит дороже вакцины компании AstraZeneca, российская вакцина продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с продуктом британской компании».

Описав победное шествие российской вакцины по планете, автор статьи прогнозирует ее будущее, и картина получается еще более оптимистической:

«Китайские разработчики, возможно, объединятся с Россией. Российский фонд прямых инвестиций заключил предварительное соглашение о проведении испытаний комбинации доз «Спутника V» и вакцины китайской компании CanSino Biologics, о чем в пятницу, 5 февраля, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Между тем европейские регуляторы начинают рассматривать запрос на регистрацию «Спутника V» после того, как Германия пообещала ускорить процесс, — это может стать крупнейшим потенциальным прорывом Кремля. Высокопоставленные чиновники Евросоюза столкнулись с резкой критикой из-за чрезмерной медлительности в вопросе регистрации вакцин, и канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, 2 февраля, что Евросоюз может использовать российскую вакцину для защиты населения его 27 стран, если Европейское агентство по лекарственным средствам ее одобрит. Министр промышленности Франции сказала, что она «агностик», когда дело доходит до утверждения российской вакцины. «Любая вакцина, которая готова и соответствует условиям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе», — заявила Агнес Панье-Рунакер в воскресенье в интервью телеканалу France Info TV. — Мы заинтересованы в том, чтобы иметь как можно больше разных вакцин и в разных объемах». Венгрия уже разрешила использование «Спутника V» и подписала соглашение на поставку двух миллионов доз. Во вторник, 2 февраля, она получила первую партию в 40 тысяч доз. Хотя Россия утверждает, что она сможет обеспечить своей вакциной 700 миллионов человек до конца этого года, она сталкивается с определенными трудностями в производстве. «Нам следует быть реалистами. Учитывая другие наши обязательства, мы не сможем начать поставки в Европу раньше мая — если не считать Венгрии», — сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев».

Традиционно Bloomberg даже в такой статье нашел повод для критики руководства России:

«Несмотря на успехи российской вакцины, внутри России интерес к ней остается довольно вялым, что объясняется в первую очередь недоверием россиян к властям».

На самом деле жители нашей страны просто не испытывают такого страха перед коронавирусом, как жители других стран, так как число заболевших и умерших от него в России относительно невелико.

Тем не менее заканчивается статья на позитивной ноте:

«Эта вакцина приносит Путину хорошие дивиденды. В пятницу, 5 февраля, с визитом в Москву прибыл верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Хотя во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил недовольство по поводу приговора, вынесенного оппозиционному лидеру Алексею Навальному, он все же поздравил Россию с созданием вакцины «Спутник V». «Это хорошая новость для всего человечества, — заявил он. — Это значит, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией».

Одна из крупнейших американских газет The New York Times, известная своими нападками на нашу страну, также опубликовала статью It’s Time to Trust China’s and Russia’s Vaccines («Настало время доверять китайским и российским вакцинам»).

Начинается она так:

«Пока богатейшие страны мира пытаются решить вопрос нехватки вакцины против COVID-19, некоторые беднейшие страны боятся совсем ее не получить. Однако решение обеих проблем может находиться у всех на виду —вакцины из Китая, России и вскоре, возможно, из Индии. Российская и китайские вакцины сначала были отвергнуты западными и другими глобальными мировыми медиа, частично из-за представления о том, что они хуже, чем вакцины Moderna, Pfizer-BioNtech и AstraZeneca. Это впечатление, похоже, частично объясняется тем, что Россия и Китай — авторитарные государства. Однако в течение некоторого времени накапливались свидетельства того, что эти вакцины тоже хорошо работают. Ведущий медицинский журнал The Lancet на этой неделе опубликовал промежуточные результаты последней стадии испытаний российской вакцины «Спутник V», эффективность которой составила 91,6%. Это подтвердило данные, которые в декабре опубликовали разработчики препарата: Центр им. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций».

Основная идея статьи Ачал Прабхала и Чи Йок Лина выражена в этом абзаце:

«Растущее количество данных, доказывающих надежность вакцин из Китая и России, нужно начать воспринимать серьезно, и сделать это нужно как можно скорее, особенно учитывая проблемы с поставками по всему миру».

Упомянутый в статье «ведущий медицинский журнал The Lancet» также сообщил, что антитела после вакцинации «Спутником V» появились у 98% добровольцев. Там же были опубликованы результаты клинических испытаний, которые показали, что российская вакцина защищает от коронавируса так же хорошо, как американские и европейские вакцины, и лучше, чем ее китайские конкуренты. В то же время главный редактор журнала The Lancet Ричард Хортон объявил, что на получение разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам может потребоваться несколько месяцев, потому что оно требует от разработчиков предоставить подробные данные.

«Я действительно считаю, что российская вакцина получит одобрение и широкое распространение в ЕС, но не быстро», — заключил он.

Однако Клаус Цихутек — руководитель института имени Пауля Эрлиха, осуществляющего контроль за лекарствами в Германии, — объявил, что они уже получили необходимые документы и работают в тесном контакте с российскими коллегами, чтобы в ближайшее время зарегистрировать «Спутник V» в Германии. Нельзя забывать, что еще 21 января 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что она пообещала помощь в регистрации российской вакцины в ЕС во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом, мы видим, что к западу от России отношение к нашей вакцине изменилось на 180 градусов. Жалко только, что ни одно тамошнее СМИ не извинилось за те гадости, которые они писали про нее после объявления о создании в августе 2020 года.