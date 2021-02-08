Юная томичка выпала из салона автобуса и попала под колеса

Томск, 8 февраля. Тринадцатилетняя томичка выпала из салона автобуса, после чего водитель маршрутки наехал на нее задним колесом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел утром в 8:45 на остановочном комплексе вблизи проспекта Фрунзе, 107. В момент, когда школьница начала выходить из автобуса, водитель стал закрывать двери. В результате этого юная томичка упала на дорогу. Водитель не заметил произошедшей ситуации и начал движение от остановочного комплекса. После чего на ребенка был совершен наезд задним колесом автобуса.

«Водитель после наезда покинул место происшествия, впоследствии был разыскан. Для осмотра 13-летняя девочка-пассажир доставлена в медицинское учреждение. Водитель автобуса будет привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП», — говорится в сообщении регионального УМВД.

Корреспонденту ФАН в пресс-службе УМВД не уточнили текущее состояние здоровья пострадавшей. По информации ФАН, водитель автобуса работал по 16 маршруту. Жители города в социальных сетях раскритиковали действующую систему пассажироперевозок.

«Они почти все так от остановки стартуют. Мы с ребенком не один раз практически на ходу выходили, когда вечером все с работы едут в переполненной маршрутке», — написала жительница города. «Все потому, что ПАЗики это вообще не муниципальный транспорт. Вместо того, чтобы развивать муниципальную транспортную сеть, сидящие у власти устроили бизнес себе и родственникам. Чего тут удивляться, что постоянно происходят различные инциденты», — возмутилась горожанка.

Ранее ФАН сообщал, что Сбербанк предложил администрации Томска установить автономную систему безналичной оплаты проезда в автобусах. Технология должна решить проблемы томичей с безналичным расчетом.