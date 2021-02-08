Кончаловский рассказал, когда перестанет снимать в кино Высоцкую

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Москва, 8 февраля. Ксения Собчак пригласила на свое YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» популярного режиссера Андрея Кончаловского и подняла сокровенную тему о его личной жизни. Как известно, режиссер 22 года состоит в браке с Юлией Высоцкой.

По словам самого мастера, супруга является для него не только женой и другом, но и музой. Именно поэтому он часто зовет ее на главные роли в своих картинах. Так, например, в одной из последних работ режиссера под скромным названием «Дорогие товарищи» Юлия мастерски сыграла партийного босса, потерявшего родную дочь из-за политических игр.

Во время передачи Собчак напомнила, что время идет и вскоре Высоцкая в силу возраста не будет вписываться в формат главных героинь фильмов Кончаловского. Режиссер ответил на эту реплику довольно жестко.

«В этом случае я просто не возьму свою благоверную в кино», — указал он.

Назвав свою супругу умной, рациональной и понимающей, Кончаловский заметил, что у ролей нет возраста.

Кончаловскому 83 года, со своей избранницей Юлией они вместе уже более 20 лет, но обвенчаться решили совсем недавно. Церемония прошла в Троицком соборе города Псков под руководством митрополита Псковского и Порховского Тихона — друга семьи.

Андрей Сергеевич и Юлия планировали провести таинство без лишних глаз, в присутствии самых близких друзей. На время церемонии специально был закрыт кафедральный собор Псковской епархии, приняты все необходимые меры безопасности, были взяты расписки о неразглашении, но сохранить событие в тайне не вышло. Посторонним все же удалось пробить кордоны, и в храм ворвались гости с мобильными телефонами. Прямое включение с алтаря улетело прямиком в соцсети.