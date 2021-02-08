На Западе поднялась большая шумиха из-за эффективности вакцины «Спутник V»

Российская вакцина оказалась не только эффективна против всех известных штаммов коронавируса, но еще и проста в содержании. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Победа в гонке

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» после того, как научный журнал The Lancet опубликовал данные о ее эффективности.

«Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и некоторые другие страны. Это путь к всеобщей защите всего человечества», — уверен Фаучи.

Он признал, что ситуация с вакцинами превратилась в гонку, победу в которой стоит желать каждому — будь то Россия или Китай.

На прошлой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность — у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.

Большая шумиха

Как отметил Дмитрий Родионов, «Спутник V» благодаря своей эффективности поднял на Западе настоящую шумиху.

«Ну, а что он должен был еще сказать? Что российская вакцина лучшая, но мы все равно ее не пустим ни к себе, ни в Европу, потому что это противоречит интересам Биг Фармы? В общем, он ни в чем не соврал, сказал правду, только вторую часть фразы опустил. Он бы вообще предпочел бы не говорить о российской вакцине. Просто в последние дни на Западе большая шумиха из-за российской вакцины, которая демонстрирует гораздо более высокие результаты, чем западные вакцины, от которых либо умирают, либо они признаются полностью неэффективными от отдельных штаммов вируса. А российская, оказывается, не только эффективна против всех известных штаммов, но еще и проста в содержании (не требует сверхнизких температур), так еще и дешевле», — пояснил Дмитрий Родионов.

И вот появляется публикация в The Lancet, потом Bloomberg признает вакцину крупнейшим прорывом России со времен СССР. Все только о ней и говорят, заметил эксперт. И даже западные чиновники, которые ранее исключали возможность использования российской вакцины, начинают комментировать.

«Вернее — им приходится, ведь молчание в этом случае будет выглядеть однозначным признанием превосходства российского препарата. И все они говорят одно: российская вакцина действительно хороша, и я лично готов ей привиться, если она пройдет сертификацию. Но я готов спорить, что она ее не пройдет ни в Европе, ни в США. Потому, что Биг Фарма. Потому, что это бизнес. И плевать, что люди умирают. Просто бизнес. Ничего личного», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в разные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.