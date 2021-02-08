Леонков озвучил сдерживающий фактор для нападения ВСУ на Донбасс

Если США предоставят Украине гарантии безопасности, то ВСУ начнут полномасштабные боевые действия в Донбассе. Об этом ФАН рассказал военный эксперт и коммерческий директор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев должен жестко реагировать на обострение ситуации в Донбассе. Кроме того, солдаты Вооруженных сил Украины не должны ждать, когда кого-то убьют или ранят, поэтому они обязаны на каждый выстрел отвечать выстрелом.

«Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел нужно отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или нет. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не ждать, пока кого-то убьют или ранят», — сказал представитель Украины в Минске.

Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом Алексеем Леонковым с просьбой прокомментировать заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука. По его словам, нынешние киевские власти всячески показывают Западным странам, что Вооруженные силы Украины готовы перейти в наступление в Донбассе. Однако перед этим киевские власти хотят заручиться поддержкой со стороны иностранных государств. Также Леонков озвучил сдерживающий фактор для атаки ВСУ на ДНР и ЛНР.

«Украина пока не получила никаких указаний со стороны США, иначе уже начались бы полномасштабные боевые действия в Донбассе. Однако со стороны киевских политиков раздаются воинственные заявления с надеждой на то, что Украина получит разрешение на штурм ДНР и ЛНР. Кроме того, они хотят добиться от американцев гарантий в случае негативного развития событий на линии фронта. Они хотят, чтобы Киеву была оказана поддержка. На Украине дураков нет. Они прекрасно понимают, что если полезут в Донбасс решать вопрос силовым путем, то Россия может ответить», — сказал собеседник ФАН.

Кроме того, как считает эксперт, если нынешние киевские власти получат от американских властей отмашку и гарантии безопасности, то Вооруженные силы Украины начнут военную операцию против народных республик Донбасса. Для этого близ линии фронта Киев сформировал группы быстрого реагирования, которые в течение короткого времени могут быть переброшены на фронт.

«Но если американцы предоставят Украине гарантии, то, скорее всего, ВСУ начнут полномасштабные боевые действия. Напомню, что заканчивается зимний период, который Киев мог использовать для наступления. Кроме того, украинские войска частично рассредоточены и находятся в зонах, откуда могут быть быстро переброшены к линии соприкосновения. Но отмашки пока нет. Поэтому эти ребята постоянно кричат: мы всех порвем, нужно наступать — и так далее. Произносят они это публично в надежде на то, что их услышат. Таким образом они выражают свою готовность», — резюмировал Алексей Леонков.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей предупредил Украину о печальных последствиях атаки на Донбасс и Крым. По его словам, если Киев перейдет Рубикон на донецком и крымском направлениях, то это негативно обернется для Украины.