Перед убийством приемной дочери сторонница BLM сокрушалась из-за превосходства белых детей

Сторонница Black Lives Matter Ариэль Робинсон перед убийством своей трехлетней приемной дочери писала в Сети о превосходстве ее белых детей над черными. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

14 января полиция города Симпсонвилл, Южная Каролина, пришла с досмотром в дом Ариэль Робинсон и ее мужа Джерри Остина Робинсона — некто заявил о жестоком обращении с детьми. Все оказалось еще хуже, чем предполагали сотрудники правопорядка: в одной из комнат они обнаружили тело трехлетней Виктории Смит — приемной дочери Робинсонов. По данным медиков, девочка скончалась от травм, нанесенных тяжелым тупым предметом.

Примечательно, что Ариэль Робинсон известна благодаря 20-му сезону программы «Худшие повара в Америке». Создатели программы набирают особо отчаянных кулинарных профанов и пытаются сделать из них людей, которые не сжигают яичницу дотла и не отрезают себе пальцы при готовке салата. В 2020 году победителем стала Ариэль Робинсон — 29-летняя учительница средней школы. Она получила 25 тысяч долларов. После победы женщина утверждала, что деньги пойдут на отдых для семьи, ведь у пары пятеро детей, трое из которых приемные.

Как сообщает телеканал Fox News, до предполагаемого убийства (7 января) сторонница Black Lives Matter Ариэль Робинсон на своей странице в социальной сети Twitter писала о том, что в ее доме к белым и черным детям относятся одинаково, однако все изменится, когда они подрастут и выйдут в реальный мир.

In my house, my black children get treated the same as my white children, and my white children get treated the same as my black children. It’s a shame that when they go out into the real world, that won’t be the case. #whiteprivilege #BlackLivesMatter

Кроме того, сторонница Black Lives Matter сокрушалась, что белые дети в США имеют превосходство над черными. Американка заявила о том, что будет добиваться равенства, потому что не должно быть никакой привилегии белых людей, а должна быть привилегия всех американцев.

It’s a shame that as a proud mom to 4 beautiful boys, I can’t protect them from the reality and evil of this world once they leave the house. However, I will fight and use my voice to make a difference. To bring awareness and change so that one day, that change will come.