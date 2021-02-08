Родные Михая Волонтира отказались ставить памятник на его могиле за свой счет

Кишинев, 8 февраля. Могила звезды фильма «Возвращение Будулая» Михая Волонтира, со смерти которого прошло более пяти лет, до сих пор остается без памятника.

Молдавский актер похоронен на Армянском кладбище в Кишиневе. Сейчас на участке, на котором покоится артист, установлен лишь крест со скромной табличкой. Родные Волонтира отказались ставить ему памятник за свой счет и ждут финансовой помощи от государства.

«Мы все когда-то уйдем. Хотелось, чтобы о нас вспоминали родные на могиле, которая все-таки должна выглядеть прилично», — сказала актриса Людмила Поргина, когда увидела могилу звезды «Возвращения Будулая».

Подруга актера, артистка Светлана Тома говорит, что вдова Волонтира живет затворницей в молдавском городе Бельцы. Там находится театр покойного артиста. Волонтир является героем не только Бельцев, но и всей страны.

«У него еще есть дочь. Она тоже затворница. У них очень странная позиция», — отметила Тома в программе «Звезды сошлись».

Михай Волонтир скончался 15 сентября 2015 года, артисту был 81 год. В последние годы жизни актер страдал от сахарного диабета.

Исполнитель роли Будулая — не единственный, чья могила осталась без памятника. Например, родные певицы Людмилы Сенчиной, которая умерла в 2018 году, тоже до сих пор не поставили ей памятник из-за финансовых трудностей.