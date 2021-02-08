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Родные Михая Волонтира отказались ставить памятник на его могиле за свой счет

Родные Михая Волонтира отказались ставить памятник на его могиле за свой счет

Кишинев, 8 февраля. Могила звезды фильма «Возвращение Будулая» Михая Волонтира, со смерти которого прошло более пяти лет, до сих пор остается без памятника.

Молдавский актер похоронен на Армянском кладбище в Кишиневе. Сейчас на участке, на котором покоится артист, установлен лишь крест со скромной табличкой. Родные Волонтира отказались ставить ему памятник за свой счет и ждут финансовой помощи от государства.

«Мы все когда-то уйдем. Хотелось, чтобы о нас вспоминали родные на могиле, которая все-таки должна выглядеть прилично», — сказала актриса Людмила Поргина, когда увидела могилу звезды «Возвращения Будулая».

Родные Михая Волонтира отказались ставить памятник на его могиле за свой счет

Подруга актера, артистка Светлана Тома говорит, что вдова Волонтира живет затворницей в молдавском городе Бельцы. Там находится театр покойного артиста. Волонтир является героем не только Бельцев, но и всей страны.

«У него еще есть дочь. Она тоже затворница. У них очень странная позиция», — отметила Тома в программе «Звезды сошлись».

Михай Волонтир скончался 15 сентября 2015 года, артисту был 81 год. В последние годы жизни актер страдал от сахарного диабета.

Исполнитель роли Будулая — не единственный, чья могила осталась без памятника. Например, родные певицы Людмилы Сенчиной, которая умерла в 2018 году, тоже до сих пор не поставили ей памятник из-за финансовых трудностей.

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