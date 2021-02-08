Бари Алибасов пригрозил «оторвать уши» бывшему PR-менеджеру Вадиму Горжанкину

Москва, 8 февраля. Основатель группы «На-На» Бари Алибасов раскрыл причину конфликта со своим бывшим PR-менеджером Вадимом Горжанкиным.

Продюсер поссорился с Горжанкиным во время новогодних праздников. Алибасов рассказал, что, как и планировал, провел каникулы с любимой женщиной.

«Это были прекрасные праздники! Брызги шампанского лились на Новый год! <...> Появляется Горжанкин и предлагает с ним выпить водку, прекрасно зная, что мне врачи запретили, и потом под предлогом пытается подписать свои какие-то документы. Скорее всего, он хотел забрать документы на гонорары, которые получают Алибасовы, и все прибрать к себе», — рассказал продюсер в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

По словам Алибасова, Горжанкин пытается в любой «гадости» обвинить все еще законную супругу продюсера, актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Сам основатель «На-На» назвал свою жену «идеальным, светлым человеком».

«Я бы ему уши и все остальное оторвал», — пригрозил Алибасов бывшем PR-менеджеру.

Именно Вадим Горжанкин активно привлекал внимание общественности к персоне основателя «На-На» последние два года. Подробнее о бывшем PR-менеджере продюсера и развернутой им кампании можно прочитать в большом материале ФАН.