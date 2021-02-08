ВСУ могут начать полномасштабное наступление в Донбассе в ближайшие дни

Киев, 8 февраля. Активные боевые действия в Донбассе могут возобновиться в ближайшие дни. ВСУ активно стягивают тяжелое вооружение к линии фронта.

К такому выводу пришли обозреватели Telegram-канала «Тайная канцелярия». Они предупредили, что украинская армия активно перебрасывает военную технику и тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Начиная с февраля 2021 года Киев по железной дороге доставляет в регион танки, противотанковые орудия, гаубицы, бронетранспортеры и зенитно-ракетные комплексы.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали тяжелое вооружение на железнодорожной станции города Покровск, который расположен в 55 километрах от Донецка. Туда украинскими военнослужащими были доставлены ЗРК «Стрела-10», пять противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», два РК «Штурм-С» и шесть буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б».

Военные эксперты убеждены, что к эскалации конфликта в Донбассе украинское правительство подталкивают США. Нынешний американский лидер Джо Байден ранее говорил, что продолжит оказывать военную и техническую помощь ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинская армия интенсифицирует подготовку диверсантов и специалистов по минно-взрывной деятельности для отправки в Донбасс и продолжает размещать запрещенную военную технику в жилых кварталах, пишет RT.