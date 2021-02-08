Адвокаты Мамаева и Кокорина подали кассационную жалобу на приговор

Москва, 8 февраля. Защитники российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подали кассационную жалобу на приговор. Информацию об этом сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Адвокаты подают жалобу на приговор по делу о драке в кафе Москвы. После прошлого обжалования Мамаеву тюремное заключение заменили на исправительные работы сроком на один год. Кокорину приговор остался неизменным.

В ноябре прошлого года Савеловский суд Москвы принял жалобу от водителя Виталия Соловчука, который пострадал от агрессивного поведения российских спортсменов. Спустя два года после инцидента потерпевший решил потребовать возмещение морального и материального вреда. Он запрашивает в общей сложности миллион рублей от четырех фигурантов дела.

Еще один российский футболист Роман Широков «отличился» агрессивным поведением в 2020 году. На спортсмена подал заявление футбольный арбитр Никита Данченко, обвиняя его в причинении вреда здоровью.