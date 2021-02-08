Эксперты по туризму назвали самые частые ошибки россиян на отдыхе в отеле

Москва, 8 февраля. Российские туристы на отдыхе в отелях часто допускают различные ошибки. Эксперты по туризму рассказали, что не стоит делать во время путешествия.

Россияне зачастую способны нарушить нормы приличия, придя в ресторан в купальниках или плавках, хотя такая одежда считается уместной только на пляже. При этом после приема пищи некоторые из них решают поплавать в бассейне, что в большинстве отелей запрещено по технике безопасности.

Отечественные туристы нередко опаздывают на ужин, однако в гостинице никто не будет ждать опоздавшего, считают эксперты. Поэтому если путешественник предполагает, что не сможет прийти вовремя, то лучше попросить заранее сухой паек у администратора.

Отдыхающие также часто упускают из вида, что система «все включено» распространяется и на весь ассортимент бара. Однако за некоторые напитки туристу придется доплатить, а сумма за них может оказаться серьезной.

Аналитики также выяснили, как россияне стараются экономить во время путешествий. Например, более половины опрошенных привыкли урезать расходы на сувениры и подарки.