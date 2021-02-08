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Андрес Араус лидирует в первом туре президентских выборов в Эквадоре

Андрес Араус лидирует в первом туре президентских выборов в Эквадоре

Кито, 8 февраля. Кандидат от социалистов Андрес Араус лидирует в первом туре президентских выборов в Эквадоре. Он поздравил своих сторонников с победой на своей странице Twitter.

«Мы победили! Убедительный триумф во всех регионах нашей прекрасной страны. Мы в два раза опережаем банкира (соперника на выборах Гильермо Лассо. — Прим. ФАН), — написал кандидат от блока партий UNES. — Поздравляю весь народ Эквадора с этим праздником демократии. Мы подождем официальных результатов, прежде чем пойти и отпраздновать».

Победа Арауса

На данный момент известны предварительные результаты голосования на президентских выборах в Эквадоре после обработки 94% бюллетеней.

Андрес Араус

Андрес Араус стал лидером с 32,20% голосов, за ним следует представитель индейской партии «Пачакутик» Яку Перес — 19,69%, которому удалось незначительной обойти кандидата от правых сил, банкира Гильермо Лассо от коалиции CREO — он набрал 19,63% голосов.

Неожиданностью стал убедительный результат Ксавьера Эрваса, кандидата от партии «Демократические левые». По предварительным данным, он набрал 15,95% голосов, хотя в ходе предварительных опросов за него собиралось голосовать гораздо меньше людей.

Андрес Араус не набрал достаточного количества голосов для того, чтобы одержать победу на президентских выборах в первом туре — для этого требуется набрать более 40% и при этом на 10% опережать ближайшего соперника. Это означает, что эквадорцы должны будут во втором туре выбрать одного из двух лидеров президентской гонки.

Ключевой вопрос — кто будет во втором туре соперником Арауса: Яку Перес, экологический активист, представляющий в Эквадоре левые проамериканские силы, или Гильермо Лассо, известный банкир, который не в первый раз участвует в выборах и обещает правоконсервативному электорату вырвать власть из рук социалистов и вслед за Ленином Морено продолжить переориентацию страну на западные ценности и рынки.

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Ход голосования

Процесс голосования в Эквадоре и за его границами проходил относительно спокойно, однако отмечаются огромные очереди, которые возникли из-за недостатка пунктов для голосования. По законам страны, голосование на выборах является обязанностью всех совершеннолетних граждан. В северных странах эквадорцам пришлось стоять в очередях, несмотря на суровые погодные условия.

Голосование в Эквадоре завершилось в 17 часов 7 февраля. По данным TeleSUR, многие граждане страны так и не успели к этому времени проголосовать.

Андрес Араус предлагал продлить часы голосования. Ксавьер Эрвас объявил, что выборы будут «нелегитимными», если миллионы эквадорцев не смогут проголосовать.

«Их выбор превысил возможности Национального избирательного совета. Я призываю продлить время голосования», — объявил Эрвас.

Тем не менее пресс-секретарь Национального избирательного совета Хосе Кабрера заявил, что люди, которые стояли в очередях, но не смогли проголосовать, получат сертификаты об участии, а их голоса учтены не будут.

Второй тур президентских выборов в Эквадоре будет проходить 11 апреля.

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