Посол РФ в Анкаре назвал число заразившихся COVID-19 в Турции россиян

Анкара, 8 февраля. Новую коронавирусную инфекцию в 2020 году выявили у 438 россиян, которые отдыхали в Турции, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Всего в минувшем году на турецких курортах отдохнули более 2 млн граждан России, уточнил работник дипмиссии. Из общего числа отдохнувших в Турции россиян у 438 человек был выявлен коронавирус.

Провинции Мугла и Анталья в 2020 году посетили порядка 1,6 миллиона российских граждан, подчеркнул Ерхов. По словам посла России в Анкаре, турецкое правительство приняло необходимые меры для борьбы с пандемией, которые продемонстрировали свою эффективность. Из 438 случаев заражения COVID-19 летальными оказались только 11.

Почти 16 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировано в России за последние 24 часа. Об этом в понедельник рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.