Таллин, 8 февраля. Железнодорожники Эстонии фиксируют сокращение объемов грузоперевозок. Из-за недвусмысленной антироссийской политики Таллина транспортная система потеряла значимого партнера.

Проблемы эстонской железнодорожной компании подтвердил ее новый руководитель Кайдо Циммерманн. В условиях пандемии коронавируса национальная транспортная сеть осталась без иностранных товаров. Общие объемы транзита упали на 13%. Из-за закрытия границ Таллин не мог заработать на поставках контейнерных грузов в Россию.

Восстановить прежние объемы поставок хотя бы частично можно только в том случае, если перевозчик договорится с владельцами продукции и российскими потребителями. Перевозчикам необходимо найти грузы, которые смогут пройти по эстонской территории и принести прибыль. Сегодня часть поездов перенаправлена через железные дороги Калининградской области и Литвы, и Таллин мог бы найти возможности привлечь этих клиентов.

Однако ситуацию в железнодорожном бизнесе усугубляет агрессивное поведение эстонских властей, сообщает EurAsia Daily. Антироссийская риторика не способствует привлечению клиентов из РФ, обрекая железную дорогу на простой и выпадающие прибыли.

Трудности с заработком испытывают не только железнодорожники. Прибалтийские порты также теряют прибыль в связи с недоброжелательными заявлениями правительств. Это вынуждает Белоруссию отказаться от сотрудничества с их портами в пользу российских гаваней.