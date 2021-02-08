Пугачева дала 2 млн рублей на памятник Владимиру Шаинскому

Москва, 8 февраля. Популярная певица Алла Пугачева дала два миллиона рублей из личных средств на памятник композитору Владимиру Шаинскому, который ушел из жизни в декабре 2017 года.

Народный артист похоронен на Троекуровском кладбище. Памятника не было на могиле полтора года, поскольку «земля должна улежаться». По словам сына композитора Вячеслава, до этого была договоренность с Министерством культуры, которое обещало дать денег на монумент. Однако, в ведомстве «поменялись люди», и просить помощи у Минкультуры семья звезды не стала, указал Вячеслав.

Но бросить в беду семью композитора не смогла Алла Борисовна. Она, узнав о проблемах, решила помочь семье народного артиста.

«Это получилось совершенно случайно. Нет худа без добра. Когда в прессе стали писать, что на могиле отца нет памятника, то Алла Пугачева чисто по-человечески отреагировала. Точная сумма неизвестна, но судя по всему, она дала примерно 2 миллиона рублей. Если их не хватит, то будет искать еще деньги», — рассказал сын Шаинского в эфире программы «Звезды сошлись».

О финансовых трудностях семьи артиста уже давно известно. Сын композитора говорил, что после смерти Владимир Яковлевич оставил большие долги. Все накопления семьи ушли на оплату лечения звезды.