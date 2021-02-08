Топографы Восточного военного округа провели учения в Забайкалье

Хабаровск, 8 февраля. Офицеры-геодезисты ВВО совершили тактико-специальные занятия на местности в Забайкальском и Хабаровском краях.

В ходе учений военнослужащие выполнили задачи по обеспечению автоматизированных систем управления войсками и пунктов управления геопространственной информацией. Топографы ВВО задействовали новые современные подвижные навигационные комплексы, в том числе и цифровую систему ПЦТС «Волынец», для определения координат и высот по маршруту следования и дислокации войск.

Военные картографы использовали карты и объёмные 3D макеты для визуализации рельефа местности.

Ранее ФАН писал, что около 1300 военнослужащих ВВО получили второй компонент отечественной вакцины от COVID-19. Прививочная кампания будет продолжаться по мере поступления вакцины «Спутник V».