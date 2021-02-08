Год науки и технологий: Альгис Микульскис о новых победах российских ученых

Указом президента России Владимира Путина 2021-й объявлен Годом науки и технологий. Официально он начался 8 февраля — в день, когда российские ученые отмечают свой профессиональный праздник. Спецкор ФАН Альгис Микульскис разобрался, чего уже добились отечественные корифеи науки и какие перспективы лежат перед ними в будущем.

За последние 20 лет российская научная отрасль, несмотря на разрушительные последствия «шоковых экономических мер» 1990-х, смогла сохранить одно из ведущих мест в мировом рейтинге: ее вклад в общечеловеческую копилку открытий переоценить невозможно.

Например, решение проблемы синтеза шести новых сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева — со 113-го по 118-й — над чем сотрудники лаборатории имени Флерова при Объединенном институте ядерных исследований в Подмосковье работали с 2000 года, завершилось, без преувеличения, научным триумфом. Элементы 114 и 116 признаны Международным союзом чистой прикладной химии с присвоением им названий флеровий и ливерморий. Позднее официальные имена московий, теннессин и оганесон получили и элементы с номерами 115, 117 и 118.

К безусловным достижениям можно отнести постройку в нижегородском Институте прикладной физики РАН первого в мире петаваттного лазера, открытия в области высокотемпературных сверхпроводников и огромный вклад российских физиков в обнаружение гравитационных волн…

Разумеется, в этот далеко не полный список российских научных побед нельзя не включить, пожалуй, самую фундаментальную — разработку вакцины от захлестнувшего планету коронавируса нового типа COVID-19. На сегодняшний день эту заслугу наших вирусологов перед человечеством признают даже самые закоренелые скептики, называя «Спутник V» одним из крупнейших мировых научных прорывов.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи ведет разработки технологических платформ на основе человеческого аденовируса с 80-х годов прошлого века. К сегодняшнему дню в активах его специалистов уже имеются вакцины против лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома (MERS), и против гриппа… 11 августа 2020 года ученые Центра первыми в мире зарегистрировали еще и вакцину от главной напасти наших дней — SARS-CoV-2.

После некоторого спада Россия вновь занимает оставленные было позиции в космосе. Так, Федеральная космическая программа предполагает до 2025 года осуществить запуски 15 научно-исследовательских аппаратов для исследования Луны, Марса и Солнца. А также, в ближайшее время, — три испытательных полета перспективного пилотируемого корабля «Орел», предназначенного в ближайшем будущем для продолжения российских околоземных исследований и реализации отечественной лунной программы. Первый старт в беспилотном режиме запланирован на 15 декабря 2023 года.

В общем, наука России совсем не плетется в хвосте мировой академической мысли, однако и о полном отсутствии у нее проблем говорить пока рано. Так каким же образом Год науки и технологий сможет привести ее к новым горизонтам?

Президент РАН Александр Сергеев видит его значение так:

«Считаю, что необходимы законодательные изменения, тем более что в новую Конституцию страны внесены определенные дополнения, усиливающие роль науки. Это открывает возможности для разработки новых законодательных актов в научно-технической сфере. Особого внимания требуют стимулы для реального сектора экономики больше вкладываться в науку. Сейчас доля в ее финансировании — около одной трети, остальное дает бюджет, в то время как в ведущих странах, наоборот, около двух третей вкладывает бизнес. Все понимают, что это ненормально, что пирамиду надо перевернуть».

Говоря о том, что эта ситуация поправима, глава Российской академии наук привел несколько примеров того, как государство, при должном подходе, вполне может добиваться впечатляющих успехов в любых отраслях. Сергеев предлагает посмотреть, как всего за несколько лет в России расцвело сельское хозяйство, а также сектор IT-технологий. В России приняты законы, которые остановили отток программистов за границу. Вот и в Год науки необходимо учредить законы про стимулированию бизнеса для всего высокотехнологического сектора, считает ученый.

Что касается собственно Года науки, то уже сейчас запланировано около 70 мероприятий федерального уровня: форумов, симпозиумов, выставок… По прогнозам организаторов, в них примут участие как минимум 50 миллионов человек, а основной акцент будет сделан на поддержку молодых ученых.

Какой толчок все это даст дальнейшему развитию исследований в самых разных областях знаний, как обычно, покажет время. Однако уже сейчас, на примере президентского указа, становится понятно, что про науку в России не забыли: впереди у нее еще много чего интересного и, в позитивном смысле, впечатляющего.