Два пенсионера стали жертвами пожаров в Мордовии

Саранск, 8 февраля. Выходные для двух жителей Мордовии завершились трагедией. Пенсионеры сгорели в своих домах во время пожаров.

Один пожар произошел в субботу в селе Салазгорь Торбеевского района. Поздно вечером в своем доме погиб 61-летний местный житель.

«Мужчина проживал один. У него, конечно, есть родственники, но нет ни жены, ни детей. Как это обычно бывает в таких случаях, в МЧС позвонили соседи. На пожар сбежались многие сельчане. Но, как видите, помочь не смогли», — рассказала в беседе с ФАН жительница села Салазгорь.

Еще одна трагедия произошла в деревне Новая Михайловка Лямбирского района. В своем доме погиб 81-летний пенсионер.

«В результате пожара повреждено строение жилого дома на площади 70 квадратных метров. Причины устанавливаются», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Всего за эти выходные в Мордовии произошло семь возгораний в частных домах и придомовых постройках. На одном из них сильные ожоги в 40% получил 70-летний житель села Енгалычево Дубенского района.

Ранее ФАН сообщал о шести жертвах январских пожаров в Мордовии. Среди погибших было пять пенсионеров.