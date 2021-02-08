Незаконный протест привел к росту числа желающих пополнить ряды ОНФ в Дагестане

Махачкала, 8 февраля. На фоне несанкционированных протестов в поддержку блогера Алексея Навального в Дагестане выросло число молодых людей, вступивших в ряды Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом ФАН рассказал глава регионального исполкома организации Джамалудин Шигабудинов.

Он отметил, что республиканским отделением ОНФ проводится большая работа среди молодежи. В частности, волонтерский корпус движения оказал значительную помощь пожилым дагестанцам во время пика пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 года.

По словам Шигабудинова, жители республики не поддержали незаконные протесты в защиту Навального. Более того, значительная часть молодежи в регионе в это время изъявила желание стать частью ОНФ.

«Мы стараемся привлекать в свою орбиту молодых и небезразличных ребят. У нас открытая организация, лидером которой является президент России Владимир Путин. На фоне протестов, которые прошли в городах страны, в региональное отделение ОНФ приходили и продолжают приходить молодые люди, которые говорят, что хотят быть в составе нашего движения. Количество ребят, желающих войти в состав ОНФ, увеличилось», – констатировал глава исполкома организации.

Несогласованная акция протеста в поддержку Навального прошла 23 января, несмотря на предупреждения республиканского МВД о ее недопустимости. Она состоялась на центральной площади в Махачкале и собрала около 30 человек, большая часть из которых были подростками. На второй митинг 31 января в столице Дагестана никто не вышел.

Общероссийский народный фронт был создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Общественная организация выполняет задачи по контролю за исполнением указов и поручений президента России, борьбе с коррупцией и защите прав граждан.

Ранее ФАН сообщал, что активисты дагестанского отделения ОНФ добились включения одной из дорог в Махачкале в план ремонта на 2021 год. До этого власти города не могли завершить ее реконструкцию в течение десяти лет.