Иркутск в 2023 году примет чемпионат России по боксу среди мужчин

Москва, 8 февраля. Чемпионат России по боксу среди мужчин планируется провести в Иркутске в 2023 году. Об этом стало известно на совещании представителей Федерации бокса России и иркутского областного представительства. На встрече поднимали вопросы развития детско-юношеского и олимпийского бокса в регионе, передает корреспондент ФАН.

Выступая на совещании, генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отметил хорошую работу областной федерации бокса и выразил надежду, что региональные власти окажут поддержку общероссийскому турниру.

«Мы очень надеемся, что губернатор окажет содействие Федерации бокса России, поскольку в данный момент рассматривается вопрос проведения чемпионата России по боксу среди мужчин в 2023 году в регионе, — пояснил Кирилл Щекутьев. — Чемпионат позволит открыть новые имена в мужском боксе. Интересно, что женская школа бокса Иркутской области — очень сильная. Это подтверждает тот факт, что совсем недавно на первенстве России женская юниорская сборная Иркутской области заняла второе место в общекомандном зачете. А мужскую сборную еще предстоит усилить».

Иркутск стал одним из первых городов, которые посетил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев в рамках программы развития бокса на Дальнем Востоке и в Сибири. Щекутьев был назначен на эту должность в конце января 2021 года решением исполкома организации.