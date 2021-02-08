Певица Елена Перова объяснила свой неожиданный уход из «Последнего героя»

Москва, 8 февраля. Певица Елена Перова мечтала вновь окунуться в атмосферу «Последнего героя», и ей это удалось. Однако стало большой неожиданностью, когда звезда объявила о своем уходе из телешоу.

Певица участвовала в третьем сезоне «Последнего героя» и, узнав о возможности вновь оказаться на острове, решила посетить кастинг. Она успешно прошла все испытания и оказалась среди участников популярного шоу.

Знаменитость с нетерпением ждала соревнований, которые, по ее словам, дают настоящий адреналин. Однако, как считает Перова, в шоу больше сделан акцент на интриги, а не спорт. А в этом ей никак не хотелось участвовать. Кроме того, по словам 44-летней исполнительницы, с легкостью проходить испытания мешает и травма.

Звезду уговаривали продолжить участие не только соплеменники, но и ведущая проекта Яна Троянова. Однако Елена наотрез отказалась. Примечательно, что некоторые соплеменники считают, что у знаменитости началась депрессия на фоне алкогольной зависимости, пишет «Вокруг ТВ».

Ранее ФАН стало известно о замене участников в «Последнем герое». На Занзибар, где проходят съемки, приехал звезда «Майора» Денис Шведов. Он был включен в племя вместо победителя самого первого сезона Сергея Одинцова, которого не выпустили из России из-за проблем с законом.