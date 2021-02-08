Эксперт указал на интересную особенность новой версии ВОЗ о начале пандемии

Маловероятно, что COVID-19 уже был в легкой форме у многих китайцев еще до первых серьезных случаев заболевания коронавирусом. Таким мнением поделился в беседе с ФАН доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал заявление экспертов ВОЗ, прибывших в Ухань для расследования обстоятельств возникновения коронавируса. По словам специалистов, улики указывают на то, что еще до того, как появились первые тяжелые случаи болезни, часть людей перенесли COVID-19 бессимптомно и приняли это за обычную простуду.

«Это означало бы, что вирус в человеческой популяции приобретал большую патогенность. Это странно и очень противоречит тому, что мы знаем об эпидемиях. Не думаю, что это было так. Я подожду окончательных выводов этой комиссии и других данных, которые сейчас еще только накапливаются», — сказал Алексей Аграновский.

Напомним, по заявлению одного из членов делегации, эколога Питера Дашака, к настоящему моменту в Ухане удалось найти ценные подсказки. Эти улики раскрывают подробности той роли, которую сыграл в распространении инфекции один из городских рынков Хуанань.

По словам эколога, важно и то обстоятельство, что данная торговая площадка была закрыта сразу же после того, как стали регистрироваться случаи заболевания новой болезнью. Оборудование, посуда и другие детали, оставленные на месте из-за спешки, теперь помогают экспертам в восстановлении картины происходившего в те дни. Так, например, специалисты выявили места со следами SARS-CoV-2. Все собранные образцы и полученные данные включаются в материалы расследования группы. Определенные выводы эксперты смогли сделать уже сейчас.

«Теперь мы знаем то, чего не знали тогда. До появления сильно заболевших были другие, у кого болезнь протекала бессимптомно или кого было трудно отличить от людей с обычной простудой или кашлем. Поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые зафиксированы в больницах. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем», — сообщил Питер Дашак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что ученые из Китая порекомендовали ВОЗ искать источник коронавируса в других странах.