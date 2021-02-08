Жириновский назвал Навального «кричащей шмакодявкой»

Москва, 8 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал клички западным лидерам, поддерживающим блогера Алексея Навального.

По словам политика, Нобелевская премия мира до того измельчала и деградировала, что Запад не смог придумать кандидатуры лучше Навального.

«Запад приравнял Навального к Солженицыну и Сахарову, им нужны значимые фигуры. Навальный – шмакодявка – пошумел, покричал. Но у них других нет», — заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «щенок» по сравнению с Шарлем де Голлем. Американский лидер Джо Байден является «старикашкой» по сравнению с Рузвельтом, а в Великобритании премьером является «лохматый» Борис Джонсон, а не Маргарет Тэтчер.

Жириновский напомнил, что Запад ищет в России лояльного лидера оппозиции, поэтому делается ставка на Навального.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что в основе неудавшейся протестной кампании в поддержку Алексея Навального лежат просчет и ошибочная интерпретация.