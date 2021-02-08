США поддерживают все способы борьбы с влиянием России на Украине

Киев, 8 февраля. США поддерживают любые методы борьбы с влиянием России на Украине, даже не самые демократические, заявил политолог Руслан Бортник.

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики, под атакой кураторов из Соединенных Штатов на украинской территории могут оказаться СМИ, политические лидеры и церковь.

«Для них важно, чтобы эта борьба была эффективна, а как она проводится, какими методами, соответствует ли она принципам демократии, для США, мне кажется, да и вообще для Западных стран — это уже второй вопрос», — подчеркнул Бортник.

Ранее экономист, эксперт Института Growford Виктор Скаршевский заявил, что свыше девяти миллионов граждан Украины покинули государство, поэтому для них настал конец «эпохи бедности».