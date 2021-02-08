Михаил Ефремов готов давать показания против Пашаева

Москва, 8 февраля. Актер Михаил Ефремов был этапирован в Москву из Белгорода для проведения следственных действий по уголовному делу о лжесвидетельстве. Он пока в статусе свидетеля, но, если следствие выяснит, что оплата за лжесвидетельство была и шла от артиста, ему грозит увеличение срока. Хотя, по данным его бывшего адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов готов на любое сотрудничество со следствием ради свободы.

«Его этапировали для проведения очной ставки, — заявил Пашаев ФАН. — Ему сказали: говоришь против Пашаева, тогда тебе будет легче. Когда я Татьяну (Татьяна Беркович, ресторатор, подруга Ефремова и один из свидетелей защиты. — Прим. ФАН) отправил к нему в изолятор, еще до Белгорода, спросил ее: «Он собирается какие-нибудь показания давать, чтобы я понимал, к чему готовиться?» Он Тане говорил: «Таня, не лезь. Я ради свободы пойду на все. Что скажут, то и буду делать».

Сам Пашаев по-прежнему настаивает на своей версии событий — по его словам, все эти свидетели сами вышли на адвоката. Он лишь разместил объявление, что просит отозваться всех людей, которые были в районе аварии вечером 8 июня 2020 года.

Напомним, три свидетеля защиты — Андрей Гаев, Александр Кобец и Теван Бадасян — на суде заявили, что в момент аварии артист не сидел за рулем. С их слов, это был совсем другой человек. Позднее сотрудники МВД выяснили, что данные показания не соответствуют действительности, и следствие возбудило уголовное дело по статье 307 УК РФ «Заведомо ложные показания». Сам Ефремов пока лишь в роли свидетеля, ему грозит увеличение срока только в том случае, если выяснится, что это он уговорил людей лжесвидетельствовать или подкупил их.