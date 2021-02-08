Звездный адвокат Кучерена стал отцом в пятый раз в 60 лет

Москва, 8 февраля. Адвокат Анатолий Кучерена, который не раз представлял интересы звезд, стал отцом в пятый раз. Жена юриста родила ему четвертого сына.

Радостной новостью 60-летний Кучерена поделился на своей странице в Instagram. Адвокат выложил трогательное черно-белое фото, на котором он нежно целует ножки младенца. Юрист рассказал, что его пятый ребенок появился на свет 2 февраля. Мальчика назвали Михаил.

«Как в том стихотворении: четыре сыночка и лапочка дочка. Спасибо моей любимой жене за мое счастье!» — написал Кучерена.

Звездный адвокат был женат не один раз. От предыдущих отношений у него есть взрослый сын и дочь, которая появилась на свет в 2003 году.

Анатолий Кучерена в разные времена представлял интересы многих звезд, например, певцов Григория Лепса и Иосифа Кобзона, а также именитого режиссера Никиты Михалкова. Кроме того, он выступает на стороне актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина в деле с наследством покойного актера Алексея Баталова.