Спортивный эксперт рассказал, сколько шагов в день нужно проходить человеку

Лондон, 8 февраля. Человеку для хорошего самочувствия ежедневно нужно проходить определенное количество шагов. Эксперт по психологии спорта Линдси Боттомс раскрыла суточную норму.

Обычной считается необходимость проходить минимум 10 тыс. шагов в день. Однако такая норма возникла благодаря продававшемуся в Японии шагомеру, а ее выполнение должно помогать укрепить сердце, снизить риск диабета и улучшить психическое здоровье.

При этом исследования последних лет демонстрируют, что человеку необязательно проходить именно такое количество шагов. Даже половина этой нормы уже способна помочь привести в норму самочувствие.

Поэтому Боттомс рекомендует людям, которые хотят ходить больше, постепенно увеличивать свою ежедневную норму примерно на 2 тыс. шагов. Стоит также развить в себе новые привычки, например, ходить на работу пешком или выполнять упражнения в формате онлайн, если человек работает из дома.

Исследователи к тому же выяснили, что продолжительность жизни зависит от скорости ходьбы. Так, быстрый темп прогулки приводит к более высоким показателям жизненного срока вне зависимости от того, сколько весит человек.