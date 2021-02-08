Названа возможная причина пожара в екатеринбургской многоэтажке

Екатеринбург, 8 февраля. Предварительной причиной пожара в 23-этажном здании могло стать короткое замыкание, передает источник ФАН в экстренных службах.

Спасателям удалось эвакуировать 24 человека, пострадали двое, в настоящий момент они госпитализированы. Информации об их состоянии не поступало, но, по предварительным данным, женщина находится в реанимации. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Пожар в многоэтажном доме произошел рано утром, МЧС присвоило ему третий ранг сложности, сообщало Федеральное агентство новостей. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, проводится проверка.