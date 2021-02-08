«Северный поток — 2» для Германии превыше политики

«Северный поток — 2» и история Алексея Навального — это вещи разного порядка. Российский газ — важный фактор энергетической безопасности Европы. Навальный же — врун и популист. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Это не политический вопрос

Вопрос реализации российского трубопровода «Северный поток — 2» не связан с ситуацией вокруг Алексея Навального, в случае прекращения строительства компании Германии потеряют большие деньги. Такое заявление сделал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

По его словам, один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — политические разногласия. Он добавил, что «решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад».

«Если «Северный поток — 2» не будет достроен, то Россия не станет автоматически продавать меньше газа, поскольку по-прежнему эксплуатируются «Северный поток — 1» и газопровод через Украину, но германские компании потеряют огромные инвестиции. В связи с этим я срочно рекомендую вести предметную дискуссию», — подчеркнул министр.

Немцам надо брать пример с американцев

Как отметил Александр Разуваев, после ухода Герхарда Шредера в Германии было не так много разумных высказываний на тему России. Немцам надо было бы брать пример с американцев. США исторически покупали нефть у Саудовской Аравии, которая, мягко говоря, не демократическая страна.

«Они не сильно напрягались на тему прав человека в королевстве. Там, например, запрещено праздновать Новый год. А несколько лет назад местные богословы сделали «открытие», что женщина — это не человек, она приравнивается к домашним животным. До этого женщин приравнивали к неодушевленным предметам», — напомнил Александр Разуваев.

Эксперт заметил, что «Северный поток — 2» и история Алексея Навального — это вещи разного порядка. Российский газ — важный фактор энергетической безопасности Европы. Украина не является надежной транзитной страной. Плюс к этому — для модернизации украинской ГТС нужно около 5 млрд долларов.

«Навальный — врун, популист и уличный хулиган. Ни один серьезный политик или экономист не будет воспринимать его фигуру всерьез. Политика — это, прежде всего, возможности стран и корпораций. Миллиарды кубометров добычи газа, миллиарды евро выручки, чистой и операционной прибыли, капитализация компаний и дивиденды, военные возможности стран, количество танков, самолетов, беспилотников и т. д. А не несколько тысяч хулиганов и тунеядцев, которые могут выйти на улицу и испортить выходные», — заключил Александр Разуваев.

Эксперт выразил надежду, что здравый смысл в Германии победит. И экономическое партнерство России с Европой продолжится. Соединить российские ресурсы и немецкую промышленность — идея президента РФ Владимира Путина и Шредера, которая была выдвинута еще 20 лет назад.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».